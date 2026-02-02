Abinader busca inversiones y alianzas en la Cumbre de Dubái

El evento busca forjar soluciones a los desafíos globales venideros, con énfasis en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional.

El presidente Luis Abinader llegó a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) que se celebrará del 3 al 5 de febrero; su agenda prioriza la modernización del Estado, la atracción de inversiones y encuentros bilaterales con líderes y empresarios.

La participación del presidente Abinader en este foro de alto nivel reafirma el compromiso de la República Dominicana con el diálogo multilateral, la modernización del Estado, la atracción de inversiones y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.

A su llegada, el mandatario dominicano fue recibido por su excelencia Huda Al Hashimi, ministra del Gobierno de los EAU y de Gabinete para Asuntos Estratégicos, y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.

