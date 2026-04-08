El reportaje destaca el dolor persistente de los familiares, como el caso de Rafael, quien perdió a su hija tras una larga lucha por su vida en el hospital

Al cumplirse el primer aniversario, la devastadora tragedia del Jet Set, donde el desplome del techo provocó la muerte de decenas de personas. El reportaje profundiza lo que sienten hoy las familias de las víctimas.

Se documenta el inicio del juicio preliminar contra los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y denuncian la falta de medidas preventivas.

Gregory Adames, encargado de reservaciones, regresa por primera vez a la «zona cero». Él relata cómo advirtió repetidamente a los dueños sobre el grave deterioro estructural y las filtraciones antes del colapso.

El Ministerio Público ha recopilado más de 60 horas de video y pruebas que demuestran que las advertencias sobre el estado del techo, las filtraciones de agua y la caída de plafones fueron ignoradas durante años, incluso días antes de la catástrofe.

A través de imágenes de seguridad sin sonido, se reconstruyen los minutos previos al derrumbe, incluyendo escenas conmovedoras de clientes señalando el techo y el momento exacto en que la estructura cede durante un concierto de Rubby Pérez.

El reportaje destaca el dolor persistente de los familiares, como el caso de Rafael, quien perdió a su hija tras una larga lucha por su vida en el hospital, convirtiéndose en una voz firme en la búsqueda de justicia.