9mil socorristas participan en operativo por día de la Altagracia

Este operativo abarcará desde el puente Juan Carlos en la autopista Las Américas hasta la Basílica de Higüey, cubriendo todas las carreteras que conectan las provincias del este

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha desplegado a más de 9,000 socorristas como parte del operativo Altagraciano 2026. Este operativo abarcará desde el puente Juan Carlos en la autopista Las Américas hasta la Basílica de Higüey, cubriendo todas las carreteras que conectan las provincias del este.

El COE contará con 113 ambulancias en puntos estratégicos y 153 puestos de socorro. Además, la Cruz Roja y la Defensa Civil instalarán dos hospitales de campaña dentro del área de la basílica para atender cualquier eventualidad de los feligreses.

Se recomienda a las personas que se desplacen al este del país que tomen todas las precauciones, utilizando los sistemas de seguridad, el casco protector para motocicletas, y evitando el transporte de personas en vehículos abiertos.