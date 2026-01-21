21 de enero: Día de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano

Cada 21 de enero, la República Dominicana celebra el Día de la Virgen de la Altagracia, patrona y protectora espiritual del pueblo dominicano

Cada 21 de enero, la República Dominicana celebra con fervor el Día de la Virgen de la Altagracia, considerada la madre espiritual y protectora del pueblo dominicano. La fecha es feriado nacional y congrega a miles de fieles en actos religiosos y culturales que reflejan la profunda devoción hacia esta advocación mariana.

Origen de la festividad

La tradición se remonta al siglo XVI, cuando la imagen de la Virgen llegó al país y rápidamente se convirtió en símbolo de fe y esperanza. En 1979, el papa Juan Pablo II coronó oficialmente la imagen durante su visita a República Dominicana, consolidando su relevancia como patrona nacional.

Celebraciones del día

Peregrinaciones a Higüey: Miles de devotos viajan hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia , epicentro de las festividades.

Miles de devotos viajan hasta la , epicentro de las festividades. Misas solemnes: La Iglesia Católica organiza eucaristías especiales acompañadas de cantos y plegarias.

La Iglesia Católica organiza eucaristías especiales acompañadas de cantos y plegarias. Procesiones y altares: En comunidades de todo el país se levantan altares y se realizan vigilias en honor a la Virgen.

En comunidades de todo el país se levantan altares y se realizan vigilias en honor a la Virgen. Eventos culturales: Además de lo religioso, se celebran actividades como bailes típicos, ferias artesanales y exposiciones que resaltan la identidad dominicana.

La Virgen de la Altagracia es llamada la “protectora del pueblo dominicano”, y su imagen está profundamente arraigada en la cultura nacional. Más de 300,000 dominicanos llevan el nombre Altagracia, reflejo de la fuerza de esta tradición.

El 21 de enero es feriado oficial, lo que permite que familias enteras participen en las celebraciones. La festividad une a los dominicanos en un espíritu de gratitud y esperanza, convirtiéndose en uno de los días más significativos del calendario religioso y cultural del país.

El Día de la Virgen de la Altagracia no es solo una celebración religiosa, sino también un símbolo de unidad nacional y tradición cultural. Cada 21 de enero, la fe y la identidad dominicana se entrelazan en un mismo sentimiento de gratitud y esperanza, reafirmando el papel de la Virgen como protectora del pueblo y recordando que su devoción sigue viva en cada generación.