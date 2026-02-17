Venezuela: Más de 600 presos políticos continúan tras las rejas pese a las promesas de libertad

De acuerdo con los registros de organizaciones como Foro Penal, la mayoría de estos detenidos se encuentran en centros de máxima seguridad o sedes de los servicios de inteligencia.

La brecha entre las promesas gubernamentales y la realidad en los centros de reclusión venezolanos sigue siendo alarmante. A pesar de los anuncios oficiales sobre una revisión de medidas judiciales y las liberaciones parciales ocurridas en meses pasados, organizaciones no gubernamentales y familiares denuncian que más de 600 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país.

El proceso de excarcelaciones, que fue presentado como un gesto de «pacificación» tras la crisis postelectoral, parece haberse estancado, dejando a cientos de familias en un limbo jurídico y humanitario.

De acuerdo con los registros de organizaciones como Foro Penal, la mayoría de estos detenidos se encuentran en centros de máxima seguridad o sedes de los servicios de inteligencia. Los puntos más críticos señalados en el reporte son:

Incumplimiento de cupos: Las liberaciones ocurridas hasta la fecha representan solo una pequeña fracción del total de arrestos realizados, especialmente los vinculados a las protestas de julio de 2024.

Las liberaciones ocurridas hasta la fecha representan solo una pequeña fracción del total de arrestos realizados, especialmente los vinculados a las protestas de julio de 2024. Condiciones críticas: Se reportan graves deficiencias en la alimentación, atención médica y el debido proceso de los internos, muchos de los cuales llevan meses sin acceso a una defensa privada.

Se reportan graves deficiencias en la alimentación, atención médica y el debido proceso de los internos, muchos de los cuales llevan meses sin acceso a una defensa privada. El impacto en los adolescentes: Aunque algunos menores han sido liberados, todavía existen casos de jóvenes y estudiantes que permanecen bajo custodia, lo que ha generado una condena unánime de organismos internacionales.

Entre la esperanza y la incertidumbre

Para los familiares, cada anuncio de «revisión de casos» por parte del Ministerio Público se convierte en una tortuosa espera frente a las puertas de cárceles como Tocuyito o Tocorón. Sin embargo, la falta de transparencia en los listados y la lentitud de los tribunales han convertido este proceso en lo que muchos expertos califican como una «puerta giratoria»: mientras unos pocos salen, el control social y la persecución se mantienen.

La permanencia de más de 600 presos políticos en Venezuela es un recordatorio de que la crisis institucional en el país está lejos de resolverse. Si bien cualquier liberación es un paso positivo para las familias afectadas, estas excarcelaciones selectivas no equivalen a una restauración del Estado de derecho ni a una justicia plena.

La comunidad internacional y las plataformas de derechos humanos insisten en que la libertad no debe ser una moneda de cambio ni un proceso discrecional. Hasta que el último ciudadano detenido por ejercer sus derechos civiles no regrese a su hogar, la deuda del Estado venezolano con la democracia seguirá creciendo. La verdadera reconciliación nacional no se construye con promesas a medias, sino con el respeto absoluto a la integridad y la libertad de todos los venezolanos.