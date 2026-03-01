Se mantienen las recomendaciones por oleaje anormal, temperaturas calurosas

Las condiciones meteorologicas del país, permanecerán bajo la interacción de una vaguada con el viento cálido y húmedo del sureste. Ambos mantendrán el ambiente muy propicio, para que desde tempranas horas y en el transcurso de la mañana se generen nublados con lluvias dispersas a moderadas en ocasiones, principalmente en localidades cercanas a la costa sur, como son: La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, Peravia y San Cristóbal entre otras cercanas. En la tarde hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros, pudiendo ser fuertes en puntos aislados, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Pedernales e Independencia.

El lunes, inicio de la semana laboral, desde horas matutinas se presentarán aumentos nubosos con chubascos dispersos en poblados de la costa sur, por la influencia de la vaguada. En la tarde y hasta las primeras horas de la noche, ocurrirán aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de viento hacia localidades de la vertiente noreste, este, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

Condiciones marítimas:

En la costa caribeña, se exhorta a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales. En la atlántica, desde cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) se recomienda navegar con precaución por olas anormales. Para el resto de la costa las condiciones marítimas están normales.

Distrito Nacional: aumentos nubosos con chubascos pasajeros y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nublado con chubascos dispersos y ráfagas de viento aisladas

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nublado con chubascos y/o aguaceros dispersos y ráfagas de viento aisladas.

Temperaturas: mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Resumen: vaguada y viento del sureste favorecen la presencia de precipitaciones desde tempranas horas, especialmente en poblados cercanos al litoral caribeño. En la tarde las lluvias serán moderadas a fuertes en puntos aislados con tronadas y ráfagas de viento en provincias del interior del país. Temperaturas calurosas. Recomendaciones marítimas en ambas costas.

El martes, la interacción de la vaguada y el arrastre por parte del viento del este, producirán lluvias dispersas desde tempranas horas de la mañana, especialmente en el litoral costero Atlántico y Caribeño, asociadas a un debilitado frente frío ubicado al norte sobre aguas del Atlántico. En horas de la tarde, se prevén aguaceros que pueden ser moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando provincias del sureste, noreste, Cordillera Central y la zona fronteriza, prolongándose hasta las primeras horas de la noche. El oleaje se tornará peligroso en ambas costas, se recomienda dar seguimiento a nuestros próximos boletines.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos y ráfagas de viento.

Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado con chubascos dispersos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 30/32 18/20 Puerto Plata Aumento de la nubosidad en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.. 30/32 18/20 Duarte Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 19/21 Constanza Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros y tronadas. 23/25 08/10 Peravia Medio nublado con chubascos pasajeros y aislados. 31/33 20/22 San Pedro de Macorís Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos pasajeros. 30/32 20/22 La Romana Aumentos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros. 30/32 18/20 La Vega Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 16/18 Monseñor Nouel Nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 17/19 San Cristóbal Chubascos pasajeros y aislados en las horas matutinas. 30/32 18/20 Samaná Medio nublado con chubascos pasajeros. 30/32 19/21 Monte Cristi Medio nublado con aguaceros dispersos y ráfagas de viento en la tarde. 31/33 20/22 Azua Aislados chubascos zona de montaña. 30/32 19/21 San Juan Aumentos nubosos en la tarde con aguaceros locales y aisladas tronadas. 29/31 17/19 Barahona Aumentos nubosos en las horas matutinas con chubascos dispersos. 30/32 19/21 La Altagracia Incrementos nubosos con chubascos pasajeros. 30/32 19/21

Meteorólogos: Damaris Mercedes / Caridad Hernández.