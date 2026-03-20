Vaguada prefrontal generará aguaceros moderados

Desde la madrugada, las precipitaciones serán en forma de chubascos dispersos hacia la costa caribeña y el noroeste

Hoy viernes, la vaguada se establecerá sobre nuestro territorio y el sistema frontal en la porción oriental de Cuba.

Desde la madrugada, las precipitaciones serán en forma de chubascos dispersos hacia la costa caribeña y el noroeste, en zonas de Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y Monte Cristi.

En la tarde, las precipitaciones se concentrarán hacia el norte, noroeste y el noreste del territorio dominicano, intensificándose como aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, aunque también se esperan otras de menor intensidad hacia el suroeste.

En la noche, otros chubascos se presentarán hacia la zona costera del Caribe.

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET emite los niveles de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, para las siguientes provincias. Ver tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Monte Cristi Puerto Plata Dajabón Santiago Rodríguez Valverde Elías Piña TOTAL: 6 TOTAL: 0 TOTAL: 0

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución tanto en la costa atlántica como en la caribeña, debido a viento y oleaje anormal.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas, debido a viento cálido del sureste, siendo más agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y sus valles, donde podrían presentar nieblas o neblinas.

Distrito Nacional: nubes dispersas y sol.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas y sol.

Santo Domingo Este: nubes dispersas y sol.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y sol.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: vaguada prefrontal generará aguaceros moderados a fuertes hacia provincias del noroeste, suroeste y la Cordillera Central. Temperaturas ligeramente calurosas, siendo agradables en la noche y madrugada. En ambas costas recomendaciones marinas por oleaje y viento anormal.