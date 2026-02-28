Recomendaciones en las costas temperaturas calurosas

Fuente oficial INDOMET

Una vaguada afecta las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional, en tal sentido, esperamos lluvias dispersas en las horas matutinas en provincias del noreste y costa caribeña como Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, El Gran Santo Domingo, entre otras. En la tarde, a estas condiciones se sumarán las asociadas al ciclo diurno, por tanto, ocurrirán otros incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche, en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

Mañana domingo, la vaguada continuará incrementando el contenido de humedad en nuestra masa de aire, por lo que se observarán nublados ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas desde las primeras horas del día hacia localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo que continuarán extendiéndose durante la mañana hacia zonas aledañas, como Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, entre otras. En la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, darán lugar a otros aguaceros acompañados de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Puerto Plata, Azua, Independencia y Bahoruco.

En la costa caribeña, se exhorta a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales. En la atlántica, desde cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) se recomienda navegar con precaución por las mismas condiciones, en el resto del área se encuentran normales.

Las temperaturas estarán calurosas debido a la incidencia del viento cálido del sureste, siendo agradables en zonas montañosas.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos dispersos en la mañana.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con chubascos dispersos en la mañana.

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con chubascos dispersos en la mañana.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con chubascos dispersos en la mañana.

Temperaturas: mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: esta noche, nublados con aguaceros locales en algunas provincias. Las temperaturas estarán calurosas, como resultado del viento cálido del sureste.

El lunes, la vaguada dará lugar a nublados desde horas matutinas generando chubascos dispersos en poblados de la costa Sur. Durante la tarde, hasta primeras horas de la noche, se esperan algunos aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia localidades de la vertiente noreste, este, el valle del Cibao y la cordillera Central. En el ámbito marítimo, aumentos del oleaje producirán condiciones peligrosas en varias zonas del litoral atlántico y caribeño.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado chubascos en la tarde.

Gran Santo Domingo: medio nublado a nublado con chubascos dispersos.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y posibles tronadas. 30/32 18/20 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde. 30/32 18/20 Duarte Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 29/31 19/21 Constanza Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 23/25 08/10 Peravia Incrementos nubosos en la mañana con algunos chubascos aislados. 31/33 20/22 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la mañana con algunos chubascos dispersos. 30/32 20/22 La Romana Incrementos nubosos en la mañana con algunos chubascos dispersos. 30/32 18/20 La Vega Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 29/31 16/18 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 29/31 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 30/32 18/20 Samaná Incrementos nubosos con algunos aguaceros. 30/32 19/21 Monte Cristi Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 31/33 20/22 Azua Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 30/32 19/21 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con algunos aguaceros y posibles tronadas. 29/31 17/19 Barahona Incrementos nubosos con aguaceros aislados. 30/32 19/21 La Altagracia Incrementos nubosos con aguaceros aislados. 30/32 19/21

Meteorólogos: José Medina / David Chacón.