Se exonerará del pago de peajes durante el viernes santo

La medida entrará en vigor a partir de las 6:00 de la mañana del viernes y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del sábado Santo

En un esfuerzo por reducir el congestionamiento vial y garantizar un desplazamiento seguro durante el asueto de Semana Santa, el fideicomiso RD Vial anunció que este viernes 3 de abril el paso por las 18 estaciones de peaje bajo su administración será totalmente gratuito.

La medida entrará en vigor a partir de las 6:00 de la mañana del viernes y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del sábado Santo, permitiendo que miles de dominicanos que se dirigen hacia los polos turísticos del interior —incluyendo destinos emergentes como Arroyo Barril en Samaná— lo hagan con mayor fluidez.

Impacto en la zona de Samaná

Para quienes tienen como destino la península de Samaná, esta disposición facilitará el tránsito por la Autopista Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico.

Se espera que una gran parte de los viajeros visite la zona de Arroyo Barril, donde el desarrollo del nuevo puerto turístico Port Samaná ha incrementado el interés por la región, consolidándola como un punto estratégico para el ecoturismo y la inversión.

Restricciones de carga y seguridad

Acompañando esta medida, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) recordó que la circulación de vehículos de carga está estrictamente prohibida desde el jueves a las 6:00 a.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.

Las autoridades de la DIGESETT y la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas estarán desplegadas en las principales autopistas para asistir a los conductores y supervisar que se respeten los límites de velocidad, especialmente en los tramos de alta afluencia hacia el Nordeste.