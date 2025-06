“Unidos por la Música”: una iniciativa diplomática sin precedentes entre RD y Jamaica

Cuando la diplomacia se convierte en arte y la música en puente entre dos pueblos

Santo Domingo, D.N.– Con sentimiento de profundo orgullo y el mensaje inmortal de Bob Marley como música de fondo, la Embajada de la República Dominicana en Jamaica presentó “Unidos por la Música: República Dominicana – Jamaica”, una iniciativa diplomática binacional sin precedentes, concebida para fortalecer los lazos entre ambas naciones a través del poder transformador del arte, el cine y, sobre todo, de la música como lenguaje universal.

Esta histórica colaboración de creación musical, intercambio cultural y producción audiovisual, marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, reuniendo a 16 artistas dominicanos y jamaicanos, y dando como fruto un impactante catálogo de 16 canciones originales, cinco videoclips y un cortometraje documental dirigido por el cineasta dominicano Iván Herrera. La obra cinematográfica recoge los momentos más simbólicos de esta travesía artística y diplomática y las diferentes fases de su proceso creativo, incluyendo el campamento musical realizado en Juan Dolio (junio de 2024) y los rodajes efectuados en ambos países.

En sus palabras introductorias, la embajadora dominicana en Kingston, Angie Martínez, expresó que cuando fue designada embajadora en Jamaica tuvo la certeza de que esta iniciativa cultural debía formar parte de su agenda. “Supe que la música sería el puente real y poderoso que acercaría a ambos pueblos. Dos naciones que históricamente se habían mantenido distantes encuentran su punto de encuentro en el lenguaje universal de la música, pues cuando la música habla, no hay idioma que nos separe. Kingston, ciudad de la música, cuna del reggae y tierra de Bob Marley. Nuestra República Dominicana, tierra del merengue y la bachata; en donde el reguetón y el dembow encuentran raíces en el reggae y dancehall jamaicano. ”, expresó la embajadora Martínez.

“Hoy celebramos el fruto de cuatro años de trabajo, y me llena de orgullo compartir sus impresionantes resultados, en el marco del 60.º aniversario de relaciones diplomáticas, y a pocos días de culminar mi gestión como embajadora dominicana en Kingston. El tiempo de Dios es perfecto”, afirmó la diplomática de carrera.

Estreno del cortometraje documental y del videoclip oficial del proyecto

La gala marcó el estreno del cortometraje documental “Unidos por la Música”, dirigido por el cineasta dominicano Iván Herrera, que recoge con sensibilidad los ensayos, grabaciones y los momentos más simbólicos e íntimos del proceso creativo.

El equipo audiovisual liderado por Iván Herrera, contó con la edición de Gil Amado y cámaras de Alejandro Ferdinand y Gregory Polanco, quienes lograron capturar esta experiencia sin precedentes.

Un elenco estelar bajo la dirección musical de Maffio

El elenco artístico de “Unidos por la Música” reúne a grandes talentos de ambos países, cuyas voces y estilos han dado vida a una obra tan poderosa como diversa. El carismático Toño Rosario, uno de los artistas dominicanos más influyentes de las últimas décadas, y Shaggy, ícono global del dancehall jamaicano, protagonizan un momento histórico al grabar juntos un merengue inédito bajo la dirección musical del multi premiado productor dominicano Maffio, quien lideró todo el proyecto junto a los jóvenes productores dominicanos Bryan Dotel, Carlos Ojeda y Ronny García (Peke), así como junto al reconocido productor jamaicano TroubleMekka.

La representación de artistas dominicanos incluye otras figuras muy queridas y populares como Mozart La Para, Melymel, Vakeró, Sherny 911, Rosaly Rubio, Afro Dominicano y Musicólogo, cada cual aportando su sello único a esta travesía musical sin precedentes. Por Jamaica, el proyecto cuenta con artistas reconocidos como Jesse Royal, Cutty Ranks, Conkarah, Annaleax (ex Miss Jamaica), Don Pree y el propio Mr. Bombastic, Shaggy.

Emilio Estefan: “One World”

Uno de los hitos más notables del proyecto fue la incorporación del maestro Emilio Estefan, productor musical galardonado con 19 premios Grammy y artífice de carreras globales como las de Gloria Estefan, Shakira, Ricky Martin, Jennifer López y Marc Anthony. Estefan se sumó al proyecto con la producción de la canción One World, con música de The Wailers, que será interpretada por todos los artistas participantes. Esta pieza fue concebida como un himno a la unidad, la paz y el respeto mutuo, y sintetiza el espíritu profundo de esta iniciativa.

Durante el acto inaugural, Estefan compartió un emotivo mensaje virtual en el que elogió la calidad del proyecto y confesó que sus planes originales eran estar presente en persona, pero que prometía reunirse muy pronto para celebrar juntos la grandeza de este proyecto y su documental.

Palabras del Defensor del Pueblo y DGCINE

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también tuvo una intervención destacada en la que compartió que es un gran admirador de Bob Marley, cuyas letras lo marcaron desde su juventud y lo llevaron a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades más justas, equitativas y con verdadera justicia social.

whatsapp image 2025 06 28 at 12.49.14 pm (2)

Por su parte, la directora de la Dirección General de Cine (DGCINE), Mariana Vargas, resaltó el impacto audiovisual del proyecto: “Respaldar un documental que testimonia procesos creativos reales aporta valor a nuestra industria y fortalece la proyección internacional del talento dominicano”.

Al concluir las palabras de apertura, se proyectó el cortometraje documental realizado por Iván Herrera, seguido del estreno oficial del videoclip “Dancehall Vibes”, rodado íntegramente en el barrio Las Cañitas, también bajo su dirección.

Luego de esto se desarrolló un panel abierto de preguntas y respuestas, el cual fue moderado por la embajadora Martínez, junto al director Iván Herrera, el productor musical Maffio y los artistas dominicanos y jamaicanos parte del proyecto. En este espacio se exploraron los desafíos de la co-creación binacional, el valor diplomático y artístico de la iniciativa, así como anécdotas del proceso creativo y detalles sobre su compromiso social.

Se explicó que los temas musicales y sus videoclips serán lanzados de forma escalonada como parte de una estrategia de difusión internacional. Esta iniciativa busca también apoyar a jóvenes talentos emergentes de comunidades vulnerables en ambos países, mediante talleres, mentorías y formación en emprendimiento artístico, con miras a guiarles hacia la profesionalización y monetización de su arte: «Queremos impulsar a nuevos artistas de nuestros barrios, que no solo tienen talento, sino el deseo de convertirlo en un sustento digno”, afirmó la embajadora Martínez.

Respaldo institucional y del sector privado

La iniciativa contó con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Cine (DGCINE), Caribbean Cinemas y otros importantes aliados del sector privado como Grupo Piñero, Cayo Levantado, Pepsi Jamaica, Grabba Leaf, Codelpa, Hyundai Magna Motors, Domicen, Sky High, Sheraton, Polypet y Changan.

La gala de presentación se celebró en Caribbean Cinemas – Silver Sun, ante un público de aproximadamente 200 personas. Entre los asistentes se encontraban la directora general de DGCINE, Mariana Vargas; el director del Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Juan José Portorreal; representantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país; autoridades gubernamentales; figuras del ámbito empresarial, artístico y cultural; así como medios de comunicación.

Una diplomacia profundamente humana

“Unidos por la Música no marca el cierre de un ciclo, sino el inicio de una diplomacia profundamente humana, en donde la cultura, el cine y la música se convierten en puentes genuinos de acercamiento entre los pueblos. La cultura nos representa, nos humaniza y nos conecta. Esto apenas comienza. Muy pronto ‘Unidos por la Música’ llegará también a Corea del Sur. Porque todos, en esencia, estamos unidos por la música. We are united by music», concluyó la diplomática de carrera, Angie Martínez.