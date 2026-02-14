Más Contenido

    Una vaguada asociada y un sistema frontal provocando aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del país

    Continúan las alertas meteorológicas, temperaturas agradables

    Fuente oficial INDOMET

    Este sábado, permanecerá la humedad e inestabilidad debido a los efectos de la vaguada y la proximidad de un sistema frontal que se moverá al noreste de la isla. Estas condiciones inducirán nublados desde la madrugada hasta entrada la noche, seguidos de aguaceros fuertes localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento en provincias de las regiones: norte, nordeste, la llanura oriental, así como la cordillera Central y la zona fronteriza. Entre las que se encuentran: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y El Gran Santo Domingo.

    El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET mantiene el nivel de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, para las siguientes provincias. Ver tabla:

    NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS
    ALERTASAVISOSDESCONTINUADAS
    Espaillat  
    María Trinidad Sánchez                                                                                          
    Duarte  
    Puerto Plata  
    Hermanas Mirabal  
    TOTAL: 5TOTAL: 0TOTAL: 0

