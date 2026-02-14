Continúan las alertas meteorológicas, temperaturas agradables

Fuente oficial INDOMET

Este sábado, permanecerá la humedad e inestabilidad debido a los efectos de la vaguada y la proximidad de un sistema frontal que se moverá al noreste de la isla. Estas condiciones inducirán nublados desde la madrugada hasta entrada la noche, seguidos de aguaceros fuertes localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento en provincias de las regiones: norte, nordeste, la llanura oriental, así como la cordillera Central y la zona fronteriza. Entre las que se encuentran: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y El Gran Santo Domingo.

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET mantiene el nivel de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, para las siguientes provincias. Ver tabla: