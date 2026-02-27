Una montaña rusa de emociones: Así inicia Mariasela Álvarez el último capítulo de ENM

Mariasela expresa su gratitud por el apoyo y cariño del público, reconociendo el dolor y la tristeza que muchos sienten por el fin del programa

El capítulo final del programa «Esta Noche Mariasela», en el que la presentadora Mariasela Álvarez se despide de su audiencia tras 14 años al aire y 35 años en la televisión dominicana

Mariasela expresa su gratitud por el apoyo y cariño del público, reconociendo el dolor y la tristeza que muchos sienten por el fin del programa. Destaca que, a pesar del cierre, «Esta Noche Mariasela» deja un legado como un «oasis» de buena televisión, ofreciendo información sin sesgos, debates de altura e historias inspiradoras en un medio que a menudo se inclina hacia lo banal y el chisme.

Agradeciendo a todos los que formaron parte del espacio y promete un recorrido por los momentos memorables del programa.