Tormenta Invernal azota el Noreste de EE.UU. y México

Una fuerte tormenta invernal, conocida como «Blizzard», azota el noreste de Estados Unidos, afectando a estados como Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Massachusetts.

Se ha declarado el estado de emergencia y toque de queda en varios condados de Nueva York, Rhode Island y Nueva Jersey.

Se esperan entre 8 y 20 pulgadas de nieve en la zona.

Las clases están suspendidas y se han cancelado al menos 27 vuelos desde y hacia la República Dominicana.

Las autoridades han pedido a la población que no salga de sus casas, ya que el transporte público está suspendido.

Se describe como la peor tormenta en al menos una década en esa parte de Estados Unidos.