«Si yo soy Sacerdote, Tokischa puede ser Monja» La historia del Padre Frank Rodríguez

Ante la constante distracción y ruido del mundo moderno, el padre enfatiza que el sacrificio más importante hoy es hacer silencio

El padre Frank Rodríguez en el programa Líderes reflexiona sobre temas existenciales, espirituales y los desafíos actuales de la sociedad dominicana.

El padre relata su sorprendente cambio de vida. A pesar de tener una carrera establecida como abogado y planes de matrimonio, experimentó un llamado espiritual tras un proceso de insatisfacción personal. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 2020, coincidiendo con la fecha en que decidió seguir ese camino 10 años atrás.

Explica que la Iglesia no solo conmemora la pasión y muerte de Cristo como un recuerdo del pasado, sino como una actualización en el presente. En la fe, lo que se pronuncia se realiza en el «ahora», permitiendo que el mensaje cristiano siga siendo relevante en la actualidad.

Ante la constante distracción y ruido del mundo moderno, el padre enfatiza que el sacrificio más importante hoy es hacer silencio. Argumenta que la «distracción» equivale a una «desintegración interior» y que la falta de silencio impide a las personas conocerse a sí mismas.

Analiza cómo la incapacidad de la sociedad actual para lidiar con el sufrimiento lleva a las personas a buscar huidas constantes (videojuegos, redes sociales, evasión). Sostiene que el sufrimiento es una oportunidad para entender que no somos dioses y que, a través de él, se puede encontrar un propósito y conectar profundamente con la vida.

Al ser cuestionado sobre figuras como el «padre DJ» (padre Guilherme), expresa su desacuerdo con métodos de evangelización basados puramente en la emoción o la música electrónica, argumentando que estos pueden desequilibrar al individuo en lugar de promover la reflexión profunda y la vida interior.

El padre concluye invitando a los espectadores a hacer un ejercicio básico de introspección: desconectarse del celular y preguntarse quiénes son realmente y hacia dónde marcha su vida, recordando que a través de ese diálogo interno es donde comienza a aparecer Dios