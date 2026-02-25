Señora es apresada por cantar el Himno nacional en Dembow

El fiscal Yorelvis Rivas explica que la mujer arrestada podría tener problemas mentales y que la familia está intentando abrir un proceso penal, aunque su condición complica el caso

Una mujer es arrestada por interpretar el himno nacional dominicano en ritmo de dembow. Y se discute la falta de respeto hacia los símbolos patrios y las sanciones legales que esto conlleva, que pueden incluir multas y hasta prisión.

Se destaca la creciente tendencia de usar los símbolos patrios para viralizarse en redes sociales, lo cual es considerado una falta grave.

Se menciona que la ley establece claramente las sanciones por irrespetar el escudo, la bandera y el himno nacional, con penas de uno a tres meses de prisión y multas.

Se enfatiza la necesidad de enseñar el respeto por los valores patrios en el hogar y en las escuelas, ya que la ignorancia es una causa común de estas faltas.

El fiscal Yorelvis Rivas explica que la mujer arrestada podría tener problemas mentales y que la familia está intentando abrir un proceso penal, aunque su condición complica el caso. Se señala que las personas que incitan a otros a cometer estos actos, como el DJ, también podrían enfrentar consecuencias.

Se subraya la importancia de aplicar el régimen de consecuencias legales para enviar un mensaje claro a la sociedad y evitar que estas acciones se conviertan en una cultura.