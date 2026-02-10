República Dominicana apuesta al agroturismo con el Parque del Aguacate

El parque, concebido como un espacio de integración entre producción agrícola, educación ambiental y recreación, ofrecerá a visitantes nacionales e internacionales la oportunidad de conocer de cerca el cultivo del aguacate

La República Dominicana dio un paso firme hacia la diversificación de su oferta turística con el lanzamiento del Parque del Aguacate, un innovador proyecto que busca posicionar al país como referente en el agroturismo de la región.

El parque pretende no solo fortalecer la identidad del municipio Cambita de Garabitos como “ciudad del aguacate”, sino también transformar la producción local en una marca país de alcance global.

El parque, concebido como un espacio de integración entre producción agrícola, educación ambiental y recreación, ofrecerá a visitantes nacionales e internacionales la oportunidad de conocer de cerca el cultivo del aguacate, uno de los productos agrícolas más emblemáticos del país. Además, incluirá recorridos guiados, talleres gastronómicos, actividades culturales y experiencias de contacto directo con la naturaleza.

Autoridades locales y representantes del sector turístico destacaron que el Parque del Aguacate no solo fortalecerá la identidad agrícola dominicana, sino que también generará nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico en las comunidades aledañas.

Con esta iniciativa, la República Dominicana amplía su portafolio turístico más allá de las playas y resorts, apostando por un modelo sostenible que promueve la educación, la cultura y el respeto al medio ambiente.