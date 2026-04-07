René Brea: “Estoy loco por hacer un noticiero”

René Brea, en el programa Es Temprano Todavía. Durante la charla, repasa su trayectoria y comparte su visión sobre el estado actual de los medios de comunicación.

Brea menciona que lleva cerca de 30 años en la industria, habiéndose formado en el entorno de Corporal, donde aprendió la disciplina necesaria para la producción televisiva.

René enfatiza que, más que un simple productor, se considera un creador de conceptos. Destaca su trabajo en proyectos emblemáticos como Chévere Nights y su exitosa gestión durante 6 años consecutivos en los Premios Soberano, donde logró picos de audiencia históricos.

Brea reflexiona sobre la relación entre la televisión tradicional y las nuevas plataformas digitales. Sostiene que los medios tradicionales deben evolucionar y encontrar un lenguaje común con las agencias publicitarias para medir el impacto real de la audiencia en la era del streaming.

Expresa su interés por innovar en el formato de noticias, llegando a confesar que está «loco por hacer un noticiero» con un enfoque distinto al tradicional.

Al hablar de talento, subraya que la disciplina es el factor más importante que busca al contratar, lamentando que la democratización de los medios a veces genere personas que no valoran el esfuerzo real detrás de la producción.