RD brilla en SUN ‘n FUN 2026: Departamento Aeroportuario promueve el turismo de aviación privada

RD busca atraer turismo de aviación privada de alto nivel en la convención aeroespacial SUN ‘n FUN

Con el firme objetivo de consolidar a la República Dominicana como el destino líder del Caribe para la aviación privada y deportiva, el Departamento Aeroportuario (DA) participa de manera activa en la prestigiosa feria aeroespacial SUN ‘n FUN 2026, uno de los eventos de aviación más grandes e importantes del mundo.

Durante el evento, la delegación dominicana ha sostenido encuentros estratégicos con pilotos, propietarios de aeronaves, clubes de vuelo y representantes de la industria aeroespacial internacional. El enfoque principal del DA ha sido promover las facilidades operativas, la modernización de la infraestructura aeroportuaria y los incentivos que ofrece el país para el turismo de aviación privada (conocido como Fly-In).

Puntos clave presentados en la feria:

Protocolo de facilidades: La presentación del protocolo unificado que agiliza los trámites de migración, aduanas y tasas aeroportuarias para las aeronaves privadas, haciendo que la entrada al país sea más rápida y segura.

La presentación del protocolo unificado que agiliza los trámites de migración, aduanas y tasas aeroportuarias para las aeronaves privadas, haciendo que la entrada al país sea más rápida y segura. Red de aeropuertos: La promoción de la extensa red de aeropuertos internacionales y aeródromos domésticos (como los de Constanza, Cabo Rojo y Montecristi) que permiten a los pilotos explorar la diversidad de destinos dominicanos, desde la playa hasta la montaña.

La promoción de la extensa red de aeropuertos internacionales y aeródromos domésticos (como los de Constanza, Cabo Rojo y Montecristi) que permiten a los pilotos explorar la diversidad de destinos dominicanos, desde la playa hasta la montaña. Seguridad y servicios: El compromiso del Estado dominicano con los más altos estándares de seguridad operacional y la calidad de los servicios de asistencia en tierra (FBO) disponibles para aeronaves de lujo.

La aviación privada representa un nicho de alto valor para el turismo dominicano. Los visitantes que llegan a través de este medio generan un impacto económico transversal, beneficiando a la hotelería de lujo, el transporte exclusivo, la gastronomía y las excursiones especializadas.

«Nuestra presencia en SUN ‘n FUN 2026 reafirma que la República Dominicana tiene los cielos abiertos y la mejor infraestructura del Caribe para recibir a la comunidad de la aviación privada internacional, garantizando una experiencia de primer nivel desde el momento del aterrizaje», destacaron los representantes del DA en el pabellón de exhibición.

Con esta participación, el Departamento Aeroportuario continúa su plan de expansión y posicionamiento estratégico, asegurando que el país capte una mayor cuota del dinámico mercado de la aviación general en la región.