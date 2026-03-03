RD 2026: Economía proyecta un crecimiento imparable del 4%

A pesar de la inestabilidad en los mercados energéticos globales por el conflicto en Medio Oriente, la economía dominicana demuestra una notable resiliencia

En un informe conjunto emitido por el Ministerio de Economía y el Banco Central, la República Dominicana ha confirmado que sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se mantienen firmes en un 4% para el cierre del presente año.

Uno de los programas evaluados fue Supérate, orientado a fortalecer el empleo formal y la capacitación laboral. La agenda incluyó, además, la revisión de la cooperación con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El trabajo conjunto con la FAO ha permitido disminuir la inseguridad alimentaria a niveles mínimos históricos en los últimos años, de acuerdo con los representantes del Banco Mundial en la misma reunión.

Dinamismo Turístico: El sector sigue atrayendo inversiones récord, consolidando al país como el principal destino del Caribe.

Zonas Francas: Un repunte en las exportaciones de manufactura y servicios médicos hacia Estados Unidos.

Estabilidad de la Inflación: Las políticas monetarias han logrado mitigar el impacto del alza en el precio del petróleo, manteniendo la confianza de los inversores extranjeros.

«Nuestra economía es un puerto seguro en medio de la tormenta global. El 4% es una meta alcanzable que refleja la solidez de nuestras instituciones», señaló el comunicado oficial.