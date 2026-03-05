¿Qué está pasando con las licencias para conducir?

Los conductores expresan preocupación por el posible retorno a prácticas corruptas donde se pagaba a inspectores para aprobar exámenes

La controversia y confusión en torno a las nuevas licencias de conducir en la República Dominicana por la eliminación del simulador para el examen de conducir y el posible retorno a un examen práctico con un vehículo y un inspector, lo que genera preocupación por un retroceso de 30 o 40 años en el proceso.

Y es que el con este proceso, se observan largas filas y reportes de falta de información sobre los costos.

Destaca que otros trámites importantes como la renovación del pasaporte y la cédula de identidad han transcurrido sin problemas, a diferencia de lo que ocurre con las licencias de conducir.