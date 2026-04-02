¿Qué es el acogimiento familiar y cómo funciona? Programa Especial del Conani

El CONANI trabaja simultáneamente con la familia de origen para superar las causas (riesgo social, falta de habilidades parentales) que llevaron a la medida de protección, buscando siempre la posibilidad de retorno.

El Programa de Acogimiento Familiar del CONANI (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia) en la República Dominicana, el cual busca garantizar el derecho fundamental de los niños a vivir en un entorno familiar.

Ofrecer una medida de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el sistema de protección, evitando que permanezcan institucionalizados en hogares de paso.

El CONANI trabaja simultáneamente con la familia de origen para superar las causas (riesgo social, falta de habilidades parentales) que llevaron a la medida de protección, buscando siempre la posibilidad de retorno.

El acogimiento familiar no es lo mismo que la adopción; es una medida temporal complementaria.

Para acceder al programa, es necesario que un tribunal haya emitido previamente una medida de protección tras un proceso de denuncia.

El programa busca transformar la vida de los menores, brindándoles un entorno afectivo que favorezca su desarrollo frente a realidades de violencia o abandono.