Prospectos de los Yankees en RD se gradúan de bachiller y celebran su doble meta: estudio y béisbol

La ceremonia en Boca Chica reunió a ejecutivos de FUNDAPEC y directivos de los Yankees para reconocer a los jóvenes graduados.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.- La academia para América Latina de los New York Yankees celebró en Boca Chica una nueva graduación de bachillerato, en una ceremonia que reunió a jugadores, entrenadores y aliados educativos.

El acto se realizó en las instalaciones del equipo en República Dominicana y marcó un nuevo paso en el compromiso de la organización con la formación integral de sus prospectos y colaboradores.

Encabezaron la actividad Joel Lithgow, director de la academia para Latinoamérica, y Melissa Hernández, asistente de desarrollo de jugadores y educación, junto a ejecutivos de la Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC) y representantes del área académica.Noticias relacionadas

Educación y disciplina más allá del diamante

«Hoy celebramos algo más que una graduación académica. Celebramos el esfuerzo, la disciplina y la visión de futuro de estos jóvenes», afirmó Lithgow durante la ceremonia.

Destacó que los jugadores no solo persiguen el sueño de llegar a las Grandes Ligas, sino que también entienden que la educación es clave para construir una vida con mayores oportunidades.

La promoción estuvo integrada por los prospectos Eliezer Adames, Luis Miguel Burgos, Ruben Castillo, Eddison Charles, Leni Doñé, Oscar Vásquez, Josué Silvestre, Carlos Miguel Villarroel y Christopher Medina. También se graduó el colaborador de la academia Santo Castillo Tejada.

Cada uno completó sus estudios secundarios mientras avanzaba en su preparación dentro del béisbol profesional, combinando entrenamientos exigentes con responsabilidades académicas.

Melissa Hernández, quien coordina el área educativa y acompaña directamente a los jugadores en su proceso formativo, agradeció el respaldo de los docentes y de las instituciones aliadas.

«Ver a estos jóvenes culminar su bachillerato nos llena de orgullo. La educación abre puertas y es una base sólida para su futuro, dentro o fuera del béisbol», expresó.

Un modelo que apuesta por el desarrollo integral

La academia de los Yankees en el país integra programas académicos que permiten a sus prospectos cursar y completar sus estudios mientras se desarrollan como atletas. El objetivo es claro: formar no solo jugadores competitivos, sino ciudadanos preparados para la vida.

La ceremonia contó con la presencia de ejecutivos y educadores de FUNDAPEC, así como representantes de la organización que han respaldado el proceso formativo de los estudiantes.

Al final del acto, los graduados recibieron sus diplomas y reconocimientos en medio de aplausos y fotografías, reafirmando una tradición que coloca el crecimiento personal al mismo nivel que el rendimiento deportivo.