Según el Institulo Dominicano de Meteorología (INDOMET) el último pronóstico del tiempo, durante la jornada de hoy predominadas un sol radiante, mucho calor y pocas nubes a nivel nacional.

Sigue leyendo este reporte para conocer cómo estarán el clima, las temperaturas exactas en tu provincia y las recomendaciones clave para mantenerte hidratado durante este día caluroso.

Las condiciones del clima para hoy según reporta el Indomet, estarán marcadas por la ausencia de lluvias significativas y mucho calor, creando el escenario perfecto para realizar actividades al aire libre, pero requiriendo precaución ante los fuertes rayos solares.

Si tienes planes para salir de casa, es momento de guardar el paraguas, sacar ropa fresca y prepararte para las altas temperaturas.

Hoy, continuará predominando condiciones generalmente de buen tiempo, sin embargo, hacia localidades de montañas se esperan algunos chubascos aislados con posibles tronadas, como en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, debido a los efectos orográficos y el calentamiento diurno.

La sensación térmica continuará bastante calurosa debido a la época del año y al viento cálido del sureste.

Por tal motivo, el Indomet recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

Distrito Nacional: cielo soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Norte: cielo soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Este: cielo soleado y poco nuboso.

Santo Domingo Oeste: cielo soleado y poco nuboso.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Mañana jueves, se estará aproximando una onda tropical sobre nuestra área de pronósticos, por lo que desde horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, se prevén chubascos débiles a moderados, sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo y Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, entre otras. Para la tarde, conforme la onda tropical avance, la actividad de precipitaciones, se espera en Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y La Vega, en forma de aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos locales, en horas matutinas.

Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos locales, en horas matutinas.