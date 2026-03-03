Pavel Núñez protagonizará un segmento especial en los Premios Soberano 2026

Conocido por sus letras profundas y su capacidad para conectar con la sensibilidad del público, el artista ofrecerá un momento cargado de nostalgia y calidad interpretativa

La gala más importante del arte dominicano se prepara para una de sus puestas en escena más íntimas y conmovedoras. El cantautor Pavel Núñez, una de las voces más emblemáticas de la República Dominicana, ha sido confirmado para liderar un segmento musical que promete ser el corazón emocional de la noche.

Un recorrido por sus grandes éxitos

Con múltiples estatuillas en su haber, Pavel subirá al escenario para interpretar una selección cuidadosamente curada de sus canciones más icónicas. Conocido por sus letras profundas y su capacidad para conectar con la sensibilidad del público, el artista ofrecerá un momento cargado de nostalgia y calidad interpretativa.

Este segmento especial busca celebrar no solo la trayectoria de Núñez, sino la esencia de la canción de autor que siempre deja huella en el corazón de los dominicanos.