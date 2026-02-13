Más Contenido

    Osiris de León recomienda a Presidencia asesoría extranjera para analizar el Metro

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    El Estado debe ser transparente y permitir auditorías si es necesario

    Se recomienda a la Presidencia de la República buscar una empresa internacional para auditar la obra y dar una garantía adicional. Osiris de León menciona que esto es una práctica común a nivel mundial, y organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo podrían ofrecer este servicio.

    La construcción del metro en una zona de arcilla, como la parte occidental de Santo Domingo, es muy compleja y prolonga los tiempos de obra. Esto requiere pilotaje y modelado de la estructura para eventos extremos como terremotos o huracanes.

    El Estado debe ser transparente y permitir auditorías si es necesario

    Se recomienda a la Presidencia de la República buscar una empresa internacional para auditar la obra y dar una garantía adicional. Osiris de León menciona que esto es una práctica común a nivel mundial, y organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo podrían ofrecer este servicio.

    La construcción del metro en una zona de arcilla, como la parte occidental de Santo Domingo, es muy compleja y prolonga los tiempos de obra. Esto requiere pilotaje y modelado de la estructura para eventos extremos como terremotos o huracanes.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados