OPS descarta alerta por VIH en República Dominicana

Las autoridades de salud en el país mantienen vigilancia epidemiológica y han reforzado estrategias de prevención, diagnóstico y acceso al tratamiento para reducir nuevas infecciones

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aclaró que no ha emitido una alerta epidemiológica ni declarado una nueva epidemia de VIH en la República Dominicana, en respuesta a informaciones que circularon recientemente en redes sociales y algunos medios.

La OPS explicó que, desde el punto de vista epidemiológico, el VIH se considera una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuatro décadas, lo que incluye al territorio dominicano, pero subrayó que esa clasificación no equivale a una declaratoria nueva ni a una situación de emergencia reciente en el país.

Según estimaciones de ONUSIDA citadas por la OPS, en 2024 se registraron aproximadamente 170,000 nuevas infecciones por VIH y 38,000 muertes relacionadas con el sida en la Región de las Américas; esos números reflejan tanto avances en tratamiento como desafíos persistentes en prevención.

Situación en la República Dominicana

Las autoridades de salud en el país mantienen vigilancia epidemiológica y han reforzado estrategias de prevención, diagnóstico y acceso al tratamiento para reducir nuevas infecciones y aumentar la supresión viral entre las personas que viven con VIH. La OPS reiteró su apoyo técnico y llamó a basar la comunicación en evidencia científica y en fuentes oficiales.

Recomendaciones para la comunicación pública

La OPS instó a la ciudadanía y a los medios a verificar información antes de difundirla y a consultar comunicados oficiales para evitar alarmas innecesarias. Las autoridades sanitarias continúan trabajando en ampliar el acceso a servicios de salud y en campañas dirigidas a poblaciones clave y grupos vulnerables.