Nueva Cédula de Identidad puede sustituir el pasaporte, Román Jáquez lo explica

La cédula está certificada por la OACI y puede servir como documento de viaje en caso de emergencia, sustituyendo al pasaporte, una vez que el Estado dominicano suscriba acuerdos con otros países.

EL presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, explica los detalles de la nueva cédula de identidad y electoral de la República Dominicana. Destaca que esta nueva cédula es un documento moderno y seguro, superior a muchos documentos de identidad a nivel mundial.

Características principales de la nueva cédula: