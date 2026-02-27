Nueva Cédula de Identidad puede sustituir el pasaporte, Román Jáquez lo explica

La cédula está certificada por la OACI y puede servir como documento de viaje en caso de emergencia, sustituyendo al pasaporte, una vez que el Estado dominicano suscriba acuerdos con otros países.
EL presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, explica los detalles de la nueva cédula de identidad y electoral de la República Dominicana. Destaca que esta nueva cédula es un documento moderno y seguro, superior a muchos documentos de identidad a nivel mundial.
Características principales de la nueva cédula:
- Material y durabilidad: Está hecha de nueve láminas de policarbonato, un polímero con una durabilidad de 25 a 30 años. La información se graba con láser, no con tinta.
- Chip integrado: Incorpora un chip no visible que permite la firma digital para documentos electrónicos y contratos. La Junta Central Electoral anunciará cuándo la ciudadanía podrá habilitar esta función.
- Documento de viaje: La cédula está certificada por la OACI y puede servir como documento de viaje en caso de emergencia, sustituyendo al pasaporte, una vez que el Estado dominicano suscriba acuerdos con otros países.