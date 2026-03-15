Temperaturas agradables esta noche

Fuente oficial INDOMET

Debido al transporte de nubosidad asociado al viento del este hacia nuestro territorio, se observan nublados ocasionales durante la mañana generando lluvias aisladas en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal. En horas de la tarde, también ocurrirán algunos nublados asociados a la nubosidad que transporta el viento, acompañados lluvias aisladas en localidades pertenecientes a Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan y Elias Piña. En la noche, se acercará una débil vaguada a nuestra área, esperándose que ocurran lluvias dispersas otra vez en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Barahona.

Mañana lunes, observaremos algunas precipitaciones en primeras horas del día sobre todo en poblados de la región suroeste pertenecientes a Barahona y Pedernales. El resto del área permanecerá con nubes dispersas y despejado debido al poco contenido de humedad en nuestra masa de aire, por tanto, las precipitaciones serán bastante aisladas hacia algunos poblados ubicados en los sistemas montañosos de nuestro territorio en el noreste y la cordillera Central.

Las temperaturas estarán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior.

Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. Lluvias ampliamente aisladas.

Santo Domingo Este: nubes dispersas a medio.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: una masa de aire relativamente seca y estable prevalece sobre nuestro territorio. Solo se esperan lluvias aisladas y pasajeras en algunas provincias durante las próximas 48 a 72 horas.

El martes, las precipitaciones continuarán limitadas en nuestra área, debido al escaso contenido de humedad. Solo se esperan lluvias aisladas y débiles en el sureste, suroeste y la cordillera Central, debido al transporte de nubosidad por el viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 29/31 18/20 Puerto Plata Nubes dispersas. 29/31 18/20 Duarte Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 29/31 19/21 Constanza Nubes dispersas. 23/25 10/12 Peravia Nubes dispersas. 29/31 20/22 San Pedro de Macorís Nubes dispersas. 29/31 19/21 La Romana Nubes dispersas. 29/31 19/21 La Vega Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 29/31 17/19 Monseñor Nouel Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 29/31 18/20 San Cristóbal Nubes dispersas. 29/31 18/20 Samaná Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 30/32 19/21 Monte Cristi Nubes dispersas. 31/33 20/22 Azua Nubes dispersas. 30/32 18/20 San Juan Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 30/32 16/18 Barahona Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 30/32 19/21 La Altagracia Medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas. 30/32 19/21

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.