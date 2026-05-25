En esta ocasión, la carismática Irina Peguero llega como una nueva profesora a «La Escuelita» del sketch humorístico del programa «El Show de Raymond y Miguel»

Un sketch humorístico del programa de Raymond y Miguel. En esta ocasión, la carismática Irina Peguero llega como una nueva profesora a «La Escuelita» para intentar dar clases a un grupo de niños bastante traviesos y peculiares.

Irina Peguero como la nueva docente. La directora y los alumnos interactúan con ella, dando lugar a situaciones cómicas y juegos de palabras sobre su nombre.

La profesora intenta enfocar su clase en el tema de «alcanzar los sueños». Sin embargo, los alumnos y otros personajes que irrumpen en el salón desvían constantemente el tema hacia bromas y situaciones absurdas.

Durante toda la clase, varios personajes entran al salón con excusas disparatadas, como ofrecer comida o reclamar objetos, lo que añade al caos y la diversión del segmento.

A pesar de las constantes distracciones y el comportamiento travieso de los estudiantes, Irina mantiene su tono divertido, incluso compartiendo anécdotas personales sobre sus intentos de participar en certámenes de belleza, lo cual termina siendo parte de la comedia del sketch.