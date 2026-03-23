Ministro Kelvin Cruz clasura con éxito los rescatados Juegos de la Mujer 2026

La clausura, encabezada por el ministro Kelvin Cruz, celebró el regreso de los Juegos tras 10 años, destacando el apoyo del presidente Luis Abinader.

Por Noticias SIN

Santo Domingo Este, RD.– La Zona Metropolitana conquistó los V Juegos Deportivos de la Mujer 2026, que fueron clausurados este domingo por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, en un solemne acto celebrado en el polideportivo de la Ciudad Juan Bosch, en este municipio.

La representación metropolitana, conformada por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó 52 medallas, distribuidas en 22 de oro, 14 de plata y 16 de bronce.

Medallero y Disciplinas Destacadas

Las atletas metropolitanas ocuparon el primer lugar en siete disciplinas deportivas: baloncesto (5×5), voleibol de sala, sóftbol, baloncesto (3×3), duatlón, karate y lucha olímpica.

La segunda posición de los Juegos Deportivos de la Mujer correspondió a la Región Este, que sumó 54 preseas, divididas en 14 de oro, 20 de plata y 20 de bronce, al dominar en los deportes de patinaje y halterofilia (pesas).

El tercer lugar fue para la Región Norte, con 26 medallas (13 de oro, seis de plata y siete de bronce), tras imponerse en voleibol de playa, taekwondo y atletismo. La cuarta posición la obtuvo la Región Sur, con 55 metales, la mayor cantidad en total.

Participación Internacional

Los Juegos Deportivos de la Mujer 2026 fueron dedicados a doña Melba Segura de Grullón y se celebraron desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo, con competencias en 13 deportes: baloncesto (modalidades 5×5 y 3×3), voleibol (sala y playa), karate, judo, halterofilia (pesas), duatlón, atletismo, patinaje, sóftbol, lucha olímpica y taekwondo.

Además, el evento contó con la participación de 680 atletas y cuatro países invitados: San Martín, Costa Rica, Cuba y Puerto Rico. Las cubanas quedaron en primer lugar en judo, mientras que las costarricenses y las representantes de San Martín ocuparon los segundos lugares en baloncesto 5×5 y 3×3, respectivamente.

Ceremonia de Clausura

El acto protocolar de clausura de los V Juegos Deportivos de la Mujer se realizó en el polideportivo de la Ciudad Juan Bosch, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Estuvo encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; la senadora María Mercedes Ortiz, de la provincia Hermanas Mirabal, quien presidió el Comité Organizador de los Juegos de la Mujer; el alcalde Dio Astacio, del municipio Santo Domingo Este, y el regidor Felito Rodríguez.

El ministro Kelvin Cruz, en su discurso, exclamó: “¡Misión cumplida! Un sueño hecho realidad con la celebración y clausura de estos Juegos Deportivos de la Mujer 2026, los cuales tenían 10 años sin celebrarse y los hemos rescatado con el apoyo del señor presidente de la República, Luis Abinader, quien asistió al día inaugural junto a la homenajeada doña Melba Segura de Grullón”.

Expresó, además, que “se materializaron las expectativas creadas y tenemos el compromiso de celebrar los Juegos de la Mujer cada año, porque nuestras atletas son la piedra angular de esta gestión que encabezo en el Ministerio de Deportes”.

También habló la senadora Ortiz, quien resaltó el respaldo del presidente Abinader y del ministro Cruz, al afirmar que “cuando hay voluntad, todo se puede por la voluntad de Dios”.

Además, estuvieron presentes Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); la viceministra de la Mujer, Juana José, en representación de la titular Gloria Reyes; y los viceministros de Deportes Kennedy Vargas, Samuel Hernández, Franklin de la Mota y el inmortal del Deporte Fernando Teruel.

Asimismo, asistieron los exatletas e inmortales Milagros Cabral (voleibol); Félix Díaz y Luisito Pie (taekwondo); y María Dimitrova (karate, en la especialidad de kata). También participaron los presidentes de federaciones deportivas José Luis Ramírez (Borola) y Gilberto García, de karate y judo, respectivamente, y Junior Páez (Jipy), de Fedombal.

Por igual, se dirigió al público el alcalde Astacio, quien indicó: “Nos sentimos agradecidos de que hayan tomado en cuenta nuestro municipio”.