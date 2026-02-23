Metro en funcionamiento normal luego de blackout

El restablecimiento total del servicio eléctrico podría tardar alrededor de 24 horas



El Metro se encuentra en funcionamiento normal luego de blackout.

La electricidad se está restableciendo poco a poco en algunos sectores, mientras que otros aún permanecen sin ella.

Y desde la estación Gregorio Urbano Gilbert en Santo Domingo Norte (Villamella) confirma que el servicio de metro opera con normalidad, hay electricidad, y el flujo de usuarios es constante, con escaleras funcionando.

este tipo de incidentes son un tema de seguridad nacional y se pide claridad sobre lo sucedido, especialmente sobre la falla de un interruptor en la subestación de Jaina Moza, que aún no ha sido desmentida.