Mayor General Andrés Modesto Cruz Cruz asume el mando de la Policía Nacional

Mediante el Decreto 111-26, emitido este 17 de febrero de 2026, Cruz Cruz asciende al rango de mayor general y asume la responsabilidad de dirigir el cuerpo del orden, sustituyendo a Ramón Antonio Guzmán Peralta

En un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad pública y continuar con el proceso de transformación institucional, el presidente Luis Abinader ha designado al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como el nuevo director general de la Policía Nacional.

Mediante el Decreto 111-26, emitido este 17 de febrero de 2026, Cruz Cruz asciende al rango de mayor general y asume la responsabilidad de dirigir el cuerpo del orden, sustituyendo a Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien pasa a la situación de retiro y asumirá funciones como asesor del Poder Ejecutivo.

Perfil del nuevo director

Andrés Modesto Cruz Cruz no es un extraño en las filas estratégicas. Su perfil combina la experiencia operativa con una sólida formación académica:

Trayectoria: Hasta su nombramiento, se desempeñaba como Inspector General de la institución (2023-2026). Anteriormente, ocupó cargos en la Dirección de Asuntos Internos, la Dirección Regional Sur y fue enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Hasta su nombramiento, se desempeñaba como de la institución (2023-2026). Anteriormente, ocupó cargos en la Dirección de Asuntos Internos, la Dirección Regional Sur y fue enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Formación: Es ingeniero civil egresado de la UNPHU y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional .

Es egresado de la UNPHU y posee una maestría en . Especialización: Ha recibido formación en investigación criminal, manejo de crisis y liderazgo en países como Estados Unidos, Israel y Colombia.

Los desafíos inmediatos en el 2026

El nuevo director asume el cargo en un momento de alta exigencia social. Entre sus retos principales se encuentran:

Acelerar la Reforma Policial: Consolidar la profesionalización de los agentes y la modernización tecnológica de la institución. Transparencia y Derechos Humanos: Deberá encarar los recientes cuestionamientos sobre las muertes en «intercambios de disparos», un tema que ha generado debate en la opinión pública en las últimas semanas. Seguridad Ciudadana: Mantener la tendencia a la baja en los índices de criminalidad y fortalecer la policía comunitaria.

La llegada de Andrés Modesto Cruz Cruz a la dirección de la Policía Nacional marca el inicio de una etapa donde la disciplina interna y la capacitación académica parecen ser las prioridades del Gobierno. Al venir de la Inspectoría General, el nuevo director posee un conocimiento profundo de las debilidades estructurales que aún persisten en la institución.

El éxito de su gestión no se medirá solo por las estadísticas de arrestos, sino por su capacidad para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la reforma policial pase de ser un proyecto en papel a una realidad tangible en las calles. República Dominicana observa con atención, esperando que este cambio de mando se traduzca en una paz pública más sólida y respetuosa de la ley.