«Más allá de la palabra liderazgo» por César Cordero

El autor destaca que ser un líder es una combinación de tres elementos esenciales: actitud, habilidades y conocimiento, todo ello impulsado por un propósito.

César Cordero, director de Dale Carnegie en la República Dominicana, habló sobre su libro «Más allá de la palabra liderazgo».

César explica que el liderazgo no debe limitarse a la posición jerárquica en una empresa. Él propone romper paradigmas y llevar el liderazgo a la vida cotidiana y, fundamentalmente, al núcleo de la familia.

El autor destaca que ser un líder es una combinación de tres elementos esenciales: actitud, habilidades y conocimiento, todo ello impulsado por un propósito.

La importancia del servicio y la humildad: Cordero enfatiza que el verdadero liderazgo nace de la disposición de servir y no de la autoridad impuesta. Advierte sobre los peligros del ego y señala que el factor humildad es la clave para evitar caer en la «jefatura» o en un liderazgo negativo.

Se resalta un capítulo especial dedicado al liderazgo en la familia, argumentando que los verdaderos líderes se forman primero en el hogar, no en la empresa.

César Cordero concluye su participación recordando que todos tenemos el potencial de ser líderes si decidimos activamente usar nuestras capacidades al servicio de los demás.