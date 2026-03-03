María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela en medio de la crisis global

Analistas sugieren que su llegada podría forzar una nueva etapa de negociaciones o una reactivación de las movilizaciones internas, desafiando directamente la postura del gobierno actual en un escenario donde el apoyo externo es más volátil que nunca

En una jornada marcada por la extrema volatilidad internacional tras el estallido del conflicto a gran escala en Medio Oriente, la líder opositora María Corina Machado ha sacudido el tablero político regional al confirmar oficialmente su regreso a Venezuela.

A través de un comunicado, Machado afirmó que su retorno es un paso «ineludible y definitivo» para hacer valer la voluntad popular y liderar la transición democrática en el país.

«El mundo está cambiando aceleradamente y Venezuela no puede quedarse atrás ni ser un espectador de su propio destino. Regreso para estar en la primera línea, junto a cada venezolano, hasta que logremos la libertad plena», expresó la líder en su mensaje.

El anuncio se produce en un momento de máxima tensión. Con el precio del petróleo al alza debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz y la atención de las grandes potencias centrada en la «Operación Roaring Lion» contra Irán, Machado busca reenfocar la presión internacional sobre la crisis venezolana, aprovechando la necesidad de estabilidad energética en la región.

Analistas sugieren que su llegada podría forzar una nueva etapa de negociaciones o una reactivación de las movilizaciones internas, desafiando directamente la postura del gobierno actual en un escenario donde el apoyo externo es más volátil que nunca.