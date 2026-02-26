Luis Abinader: ¿Qué presentará en su Rendición de Cuentas?

A pesar de los logros, se reconoce que el discurso se produce en un momento difícil debido a un reciente apagón general (blackout), cuya causa se está investigando, sin descartar la posibilidad de sabotaje

En la próxima rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que se considera su discurso más crucial, se espera que el presidente destaque los logros de su gobierno y sus planes futuros.

Se espera que el discurso tenga un fuerte componente económico, resaltando el crecimiento del empleo, la reducción de la informalidad, el aumento de la inversión extranjera directa y el crecimiento del turismo.

Se mencionará la línea del metro y un radar como ejemplos de proyectos ya realizados.

Se hará hincapié en la construcción de un puerto espacial en Oviedo, Pedernales, y la autopista del Ámbar, aunque esta última ha enfrentado retrasos.

A pesar de los logros, se reconoce que el discurso se produce en un momento difícil debido a un reciente apagón general (blackout), cuya causa se está investigando, sin descartar la posibilidad de sabotaje. También se enfatiza la necesidad de abordar la inestabilidad del sector energético para apoyar el crecimiento del país.

En resumen, el presidente buscará retomar la iniciativa política y acentuar los logros de su gobierno, especialmente en el ámbito económico, aunque se le aconseja abordar el tema de la energía de manera crítica para disipar las preocupaciones de la población.