Del 15 al 19 de mayo, la República Dominicana se convertirá en el epicentro cultural del Caribe al recibir el 1er Festival de Artes Escénicas, que reunirá lo mejor del teatro, la música y la danza con talento local e internacional.

¡llega a rd el 1er festival de artes escénicas!

Nuestro país se convierte en la capital del teatro y la danza y es que llega a la República Dominicana el primer Festival Internacional de Artes Escénicas.

El 1er Festival de Artes Escénicas, un evento histórico que reunirá a artistas de Francia, Argentina, Colombia, Guinea Ecuatorial y, por supuesto, nuestro inmenso talento local.

Del 15 al 19 de mayo, la República Dominicana se convertirá en el epicentro cultural del Caribe

Las Artes Escénicas en dominicana se visten de gala

A partir de este 15 de mayo y durante cinco días consecutivos, el país celebrará el 1er Festival Internacional de Artes Escénicas, una iniciativa sin precedentes que busca enriquecer la oferta artística nacional y crear un espacio de intercambio cultural multidisciplinario.

El festival promete una cartelera vibrante donde convergerán diversas expresiones artísticas. En esta primera edición, el evento contará con una destacada participación internacional, recibiendo en nuestros escenarios a delegaciones y artistas provenientes de Argentina, Colombia, Guinea Ecuatorial y Francia, quienes compartirán reflectores con el inmenso talento dominicano.

Las Artes Escénicas en dominicana se visten de gala

Escenarios emblemáticos

Para garantizar que el arte llegue a diversos públicos, las producciones se presentarán en una selección de las plazas y espacios culturales más importantes del país.

En Santo Domingo, el público podrá disfrutar de las funciones en el majestuoso Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes y el Anfiteatro Nuryn Sanlley. Además, el festival se expandirá a escenarios más alternativos y urbanos como Rock’n Rolla y el Cristo Park. Por su parte, el público de la Zona Norte también tendrá su cuota de arte, con presentaciones pautadas en el icónico Centro León de Santiago.

¿Dónde adquirir las boletas?

Los organizadores han habilitado múltiples vías para que el público asegure su asistencia a esta gran fiesta cultural:

Puntos de venta generales: Las entradas para los diversos eventos ya están disponibles a través de todos los puntos físicos y la plataforma digital de Uepa Tickets (@uepatickets).

Las entradas para los diversos eventos ya están disponibles a través de todos los puntos físicos y la plataforma digital de (@uepatickets). Teatro Nacional: Para aquellas producciones que se presentarán específicamente en el Teatro Nacional Eduardo Brito, las boletas también pueden ser adquiridas de forma directa en la boletería de la institución (@teatronacionalrd).

Este Primer Festival Internacional de Artes Escénicas se perfila como una oportunidad imperdible para que las familias dominicanas disfruten de puestas en escena de calidad mundial sin salir de casa, consolidando a la República Dominicana como un destino cultural de gran nivel.