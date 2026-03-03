Las temperaturas estarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país

Hoy martes, desde las primeras horas de la mañana estarán ocurriendo algunos chubascos aislados sobre el litoral atlántico y localidades del noreste, producto del transporte de humedad a través del viento del este y la vaguada. No obstante en la tarde, se esperan aguaceros locales con posibles tronadas y algunas ráfagas de viento hacia localidades de Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Elías Piña, Dajabón, el norte de Azua y algunos sectores de Santo Domingo, hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este, siendo agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) y en la costa Caribeña, desde isla Saona (La Altagracia) hasta (Pedernales), recomendamos a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal. En el resto del perímetro costero, las condiciones se encuentran normales.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos pasajeros.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con chubascos pasajeros.

Santo Domingo Este: aumentos nubosos con chubascos pasajeros.

Santo Domingo Oeste: medio nublado con chubascos pasajeros.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: Vaguada y efectos del viento del este incidiendo en las condiciones del tiempo…Algunos aguaceros con posibles tronadas y ráfagas de viento. Recomendaciones marítimas vigentes.