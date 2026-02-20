La FAO resalta que la República Dominicana gana la batalla contra la Peste Porcina Africana

El organismo internacional subrayó que el intercambio de tecnología y conocimientos técnicos con expertos extranjeros ha permitido que los laboratorios dominicanos hoy tengan una capacidad de respuesta diagnóstica mucho más ágil.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha calificado como «relevantes y consistentes» los avances del país en el control de la Peste Porcina Africana (PPA). Este anuncio representa un hito para el sector agropecuario, que desde 2021 ha enfrentado el reto de proteger la industria porcina nacional.

Según el organismo internacional, la implementación de protocolos de bioseguridad, la vigilancia epidemiológica y la transparencia en el reporte de casos han sido los pilares que han permitido frenar la propagación de la enfermedad.

Los 3 pilares del éxito dominicano

El informe de la FAO destaca que el éxito dominicano no ha sido casualidad, sino el resultado de una estrategia técnica bien ejecutada por el Ministerio de Agricultura y las direcciones de sanidad animal:

Bioseguridad en Granjas: El fortalecimiento de las barreras sanitarias en las granjas comerciales ha evitado que el virus penetre en los núcleos de producción masiva, garantizando el suministro de carne de cerdo al mercado interno. Control de Movilización: La creación de cercos sanitarios y el control estricto del traslado de animales entre provincias han sido vitales para contener los brotes en zonas focalizadas. Compensación a Porcicultores: La FAO resalta el programa de pagos y compensaciones a los productores afectados, lo que incentivó la denuncia temprana de casos y evitó que los criadores ocultaran animales enfermos por temor a perder su inversión.

Un modelo para la región

La República Dominicana se ha convertido en un referente para el Caribe y Centroamérica en el manejo de esta crisis. El organismo internacional subrayó que el intercambio de tecnología y conocimientos técnicos con expertos extranjeros ha permitido que los laboratorios dominicanos hoy tengan una capacidad de respuesta diagnóstica mucho más ágil.

Conclusión: Hacia la erradicación total y el regreso a la exportación

El reconocimiento de la FAO no solo trae tranquilidad a los productores, sino que abre la puerta a un objetivo mayor: declarar al país libre de PPA en el mediano plazo. Esto permitiría que la carne de cerdo dominicana recupere su acceso a los mercados internacionales, impulsando de nuevo las exportaciones.

Aunque la batalla no ha terminado y la vigilancia debe continuar, estos avances demuestran que, con voluntad política y rigor científico, es posible proteger el patrimonio agropecuario nacional. Hoy, el cerdo dominicano —esencial en nuestra cultura gastronómica— cuenta con un respaldo sanitario más sólido que nunca.