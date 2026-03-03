Los especialistas coinciden en que no es solo una cuestión genética. La combinación de varios factores modernos ha acelerado este fenómeno

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un cambio preocupante en la salud visual de las nuevas generaciones. La miopía ha dejado de ser una condición aislada para convertirse en una de las afecciones oculares más frecuentes entre niños y adolescentes a nivel global.

¿Qué es realmente la miopía?

La miopía ocurre cuando el ojo crece más de lo debido o la forma de la córnea es muy curva, lo que impide que la luz se enfoque correctamente en la retina. ¿El resultado? Los objetos lejanos se ven borrosos, mientras que los cercanos se perciben con total nitidez.

la epidemia silenciosa ¿por qué la miopía infantil se ha disparado en los últimos años

¿Por qué está aumentando tanto?

Los especialistas coinciden en que no es solo una cuestión genética. La combinación de varios factores modernos ha acelerado este fenómeno:

El exceso de visión cercana: Pasar largas horas frente a pantallas (tablets, móviles, computadoras) o realizando actividades de lectura intensiva sin pausas mantiene el ojo en un esfuerzo constante de enfoque.

Pasar largas horas frente a pantallas (tablets, móviles, computadoras) o realizando actividades de lectura intensiva sin pausas mantiene el ojo en un esfuerzo constante de enfoque. Falta de luz natural: Los niños pasan cada vez menos tiempo al aire libre. La luz solar estimula la liberación de dopamina en la retina, un neurotransmisor que ayuda a prevenir que el ojo se alargue de forma excesiva.

Los niños pasan cada vez menos tiempo al aire libre. La luz solar estimula la liberación de dopamina en la retina, un neurotransmisor que ayuda a prevenir que el ojo se alargue de forma excesiva. El impacto del sedentarismo visual: La falta de actividades que requieran enfocar a diferentes distancias debilita la flexibilidad de nuestro sistema visual.

¿Cómo identificar las señales de alerta?

No siempre los niños se quejan de que «no ven bien». Es fundamental estar atentos a estos comportamientos:

Entornar los ojos: Fruncir el ceño o cerrar ligeramente los ojos para intentar enfocar objetos lejanos. Acercarse demasiado: Si notas que tu hijo acerca mucho los libros, el cuaderno o la tablet a su cara. Fatiga visual: Frecuentes dolores de cabeza o frotarse los ojos excesivamente después de estudiar o ver TV. Bajo rendimiento escolar: Dificultad para leer lo que el profesor escribe en la pizarra al fondo del salón.

Recomendaciones para proteger la visión

La prevención es nuestra mejor herramienta. Los expertos recomiendan la regla del 20-20-20:

«Cada 20 minutos de trabajo visual cercano, descansa la vista durante 20 segundos mirando algo que esté a 20 pies (aproximadamente 6 metros) de distancia».

Además, fomentar al menos dos horas diarias de juego al aire libre bajo luz natural puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo visual saludable de los más jóvenes.