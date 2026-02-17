El Ministerio de Interior y Policía y el Intrant están trabajando en una resolución para establecer categorías y requisitos para el uso de patinetas eléctricas, incluyendo la necesidad de placas y licencias

El Intrant y el Ministerio de Interior y Policía regularán uso de patinetas eléctricas y es que el incremento sustancial de usuarios en las calles, incluyendo quienes las usan para delivery, mensajería y para ir al trabajo.

La situación actual se describe como una pérdida de control, similar al desorden ya existente con las motocicletas.

Los usuarios de patinetas realizaron una huelga o marcha para protestar contra la regulación.

