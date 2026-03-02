Inicia emisión de nueva licencia de conducir con mayores estándares de seguridad

Esta actualización busca reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema, mediante la implementación de innovaciones tecnológicas y un viraje en el control estatal de los datos personales.

Los titulares de licencias de conducir vencidas en República Dominicana podrán gestionar el nuevo documento en cualquiera de las sedes habilitadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Por primera vez en dos décadas, el software, el código fuente y la base de datos de todo el sistema de licencias pasan a ser propiedad exclusiva del Estado dominicano. La administración estatal obtiene así el control total sobre la tecnología y los datos, lo cual abre la puerta a mejoras continuas y refuerza la soberanía digital en el área del transporte y la seguridad vial.