Indomet prevé desde la madrugada chubascos en poblados del litoral atlántico

Para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas
Hoy viernes, desde la madrugada y durante las horas matutinas, se prevén chubascos locales moderados en poblados del litoral atlántico debido a la presencia de la vaguada.
En cambio, para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas frecuentarán provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez y Espaillat, entre otras.
Distrito Nacional: Nubes dispersas. Leve incremento de la nubosidad al final de la tarde.
Santo Domingo Norte: nubes dispersas. Leve incremento de la nubosidad al final de la tarde.
Santo Domingo Este: nubes dispersas y sol.
Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y sol.
Temperaturas: Mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.
Resumen: Se esperan aguaceros esta tarde en varios poblados del interior del país. Oleaje anormal en la costa atlántica, con tendencia a la normalidad gradual a partir de mañana jueves… Temperaturas agradables.
El sábado, la incidencia de la vaguada y el acercamiento de un sistema frontal al país provocarán nublados con aguaceros, de moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas sobre las regiones norte y noreste, así como en la llanura oriental y la cordillera Central. Esto afectará a provincias como: Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte, Samaná, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y Santo Domingo.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Medio nublado. En la tarde aguaceros locales con ráfagas de viento.
|26/28
|18/20
|Puerto Plata
|Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.
|24/26
|17/19
|Duarte
|Nubes dispersas. En la tarde medio nublado en breves ocasiones.
|26/28
|16/18
|Constanza
|Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.
|20/22
|10/12
|Peravia
|Nubes dispersas.
|27/29
|18/20
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.
|28/30
|19/21
|La Romana
|Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.
|28/30
|19/21
|La Vega
|Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.
|27/29
|17/19
|Monseñor Nouel
|Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.
|25/27
|17/19
|San Cristóbal
|Nubes dispersas. Al final de la tarde, medio nublado y aislados chubascos hacia la parte norte.
|28/30
|17/19
|Samaná
|Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.
|26/28
|17/19
|Monte Cristi
|Nubes dispersas en ocasiones.
|26/28
|17/19
|Azua
|Nubes dispersas en ocasiones.
|28/30
|15/17
|San Juan
|Nubes dispersas, aumentando ligeramente en la tarde.
|28/30
|15/17
|Barahona
|Nubes dispersas. Algunos chubascos pasajeros en la tarde.
|28/30
|18/20
|La Altagracia
|Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.
|27/29
|19/21
Meteorólogos: Wagner Rivera/ Eimer Bautista.-