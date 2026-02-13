Indomet prevé desde la madrugada chubascos en poblados del litoral atlántico

Más Contenido

    Para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas

    Hoy viernes, desde la madrugada y durante las horas matutinas, se prevén chubascos locales moderados en poblados del litoral atlántico debido a la presencia de la vaguada.

    En cambio, para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas frecuentarán provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez y Espaillat, entre otras.

    Distrito Nacional: Nubes dispersas. Leve incremento de la nubosidad al final de la tarde.
    Santo Domingo Norte: nubes dispersas. Leve incremento de la nubosidad al final de la tarde.
    Santo Domingo Este: nubes dispersas y sol.
    Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y sol.

    Temperaturas: Mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.

    Resumen: Se esperan aguaceros esta tarde en varios poblados del interior del país.  Oleaje anormal en la costa atlántica, con tendencia a la normalidad gradual a partir de mañana jueves… Temperaturas agradables.

    El sábado, la incidencia de la vaguada y el acercamiento de un sistema frontal al país provocarán nublados con aguaceros, de moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas sobre las regiones norte y noreste, así como en la llanura oriental y la cordillera Central. Esto afectará a provincias como: Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte, Samaná, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y Santo Domingo.

    Distrito Nacional: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.

    El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoMedio nublado. En la tarde aguaceros locales con ráfagas de viento.26/2818/20
    Puerto PlataMedio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.24/2617/19
    DuarteNubes dispersas. En la tarde medio nublado en breves ocasiones.26/2816/18
    ConstanzaMedio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.20/2210/12
    PeraviaNubes dispersas.27/2918/20
    San Pedro de MacorísNubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.28/3019/21
    La RomanaNubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.28/3019/21
    La VegaMedio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.27/2917/19
    Monseñor NouelMedio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento.25/2717/19
    San CristóbalNubes dispersas. Al final de la tarde, medio nublado y aislados chubascos hacia la parte norte.28/3017/19
    SamanáNubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.26/2817/19
    Monte CristiNubes dispersas en ocasiones.26/2817/19
    AzuaNubes dispersas en ocasiones.28/3015/17
    San JuanNubes dispersas, aumentando ligeramente en la tarde.28/3015/17
    BarahonaNubes dispersas. Algunos chubascos pasajeros en la tarde.28/3018/20
    La AltagraciaNubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros.27/2919/21

     Meteorólogos: Wagner Rivera/ Eimer Bautista.-

