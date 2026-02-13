Indomet prevé desde la madrugada chubascos en poblados del litoral atlántico

Para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas

Hoy viernes, desde la madrugada y durante las horas matutinas, se prevén chubascos locales moderados en poblados del litoral atlántico debido a la presencia de la vaguada.

En cambio, para la tarde, los procesos de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas frecuentarán provincias como: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez y Espaillat, entre otras.

Distrito Nacional: Nubes dispersas. Leve incremento de la nubosidad al final de la tarde.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas. Leve incremento de la nubosidad al final de la tarde.

Santo Domingo Este: nubes dispersas y sol.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas y sol.

Temperaturas: Mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: Se esperan aguaceros esta tarde en varios poblados del interior del país. Oleaje anormal en la costa atlántica, con tendencia a la normalidad gradual a partir de mañana jueves… Temperaturas agradables.

El sábado, la incidencia de la vaguada y el acercamiento de un sistema frontal al país provocarán nublados con aguaceros, de moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas sobre las regiones norte y noreste, así como en la llanura oriental y la cordillera Central. Esto afectará a provincias como: Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte, Samaná, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y Santo Domingo.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.

El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros dispersos, tronadas y ocasionales ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Medio nublado. En la tarde aguaceros locales con ráfagas de viento. 26/28 18/20 Puerto Plata Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento. 24/26 17/19 Duarte Nubes dispersas. En la tarde medio nublado en breves ocasiones. 26/28 16/18 Constanza Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento. 20/22 10/12 Peravia Nubes dispersas. 27/29 18/20 San Pedro de Macorís Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros. 28/30 19/21 La Romana Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros. 28/30 19/21 La Vega Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento. 27/29 17/19 Monseñor Nouel Medio nublado, pasando a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales con ráfagas de viento. 25/27 17/19 San Cristóbal Nubes dispersas. Al final de la tarde, medio nublado y aislados chubascos hacia la parte norte. 28/30 17/19 Samaná Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros. 26/28 17/19 Monte Cristi Nubes dispersas en ocasiones. 26/28 17/19 Azua Nubes dispersas en ocasiones. 28/30 15/17 San Juan Nubes dispersas, aumentando ligeramente en la tarde. 28/30 15/17 Barahona Nubes dispersas. Algunos chubascos pasajeros en la tarde. 28/30 18/20 La Altagracia Nubes dispersas con leves incrementos y chubascos pasajeros. 27/29 19/21

Meteorólogos: Wagner Rivera/ Eimer Bautista.-