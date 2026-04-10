iHistórico! La tripulación de Artemis II llega a casa

Su amerizaje fue frente a la costa de San Diego. Aunque no fue visible desde tierra.

Después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (690.000 millas), la tripulación de Artemis Il vuelve a casa.

Su amerizaje fue frente a la costa de San Diego. Aunque no fue visible desde tierra.

Un equipo combinado de recuperación de la NASA y los

Estados Unidos pronto extraerá a los astronautas de la nave espacial Orion y los llevará al USS Murtha. Una vez a bordo, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas post-misión antes de regresar a la orilla donde los aviones los llevarán a

NASAJohnson en Houston.

Los equipos también recuperarán la nave espacial y la transportarán a la Base Naval de San Diego, donde será descargada y preparada para su regreso a NASAKennedy.