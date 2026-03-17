Huffing y Cocaína: De la adicción a la reconstrucción

Expertos explican que sustancias como el peróxido de hidrógeno (proveniente de pulseras luminosas mezcladas con la droga) actúan como agentes oxidantes que prácticamente «cocinan» y matan la pie

Esta es la segunda parte de una investigación periodística sobre los efectos devastadores del consumo de cocaína mezclada con otras sustancias tóxicas, un fenómeno conocido como huffing en algunos contextos, que está provocando la desfiguración facial severa y la necrosis de tejidos en jóvenes dominicanos.

Testimonios y Impacto Físico:

Los afectados relatan cómo el cóctel de drogas, que incluye sustancias como vidrio molido, veneno de ratón, amoníaco y cemento, destruye sus rostros, provocando la caída de la nariz y perforaciones en el paladar.