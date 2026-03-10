Más Contenido

    Hoy martes se mantendrá la incidencia de la vaguada

    Este martes, se mantendrá la incidencia de la vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, así como, del viento moderado del este, favoreciendo un ambiente nublado desde horas matutinas con actividad de chubascos dispersos hacia el litoral nordeste y la llanura oriental del país.

    En horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche, se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones y posibles granizadas, hacia las provincias del valle del Cibao, nordeste, el sureste, la Cordillera Central  y la zona fronteriza.

    Entre las que se encuentran: el gran Santo Domingo, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, Independencia y Elías Piña.

