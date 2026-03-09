Más Contenido

    Hoy las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada

    Destacado
    2 minutos de lectura

    Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

    Inicio de la semana laboral, las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada, más el viento moderado del este, los cuales producirán principalmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche, aumento de la nubosidad acompañada de aguaceros pudiendo ser moderado a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza, sobre todo en las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Elias Piña, Independencia, Barahona, Pedernales, Bahoruco, entre otras cercanas.

     Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

    Gran Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

      PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    DuarteIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.29/3119/21
    ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.23/2508/10
    PeraviaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3220/22
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3220/22
    La RomanaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    La VegaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.29/3116/18
    Monseñor NouelIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.29/3117/19
    San CristóbalIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21
    Monte CristiIncrementos nubosos con aguaceros aislados.31/3320/22
    AzuaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21
    San JuanIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3117/19
    BarahonaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21
    La AltagraciaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21

    Meteorólogos: Carla Morales/Ivanna Tiburcio.

    Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

    Inicio de la semana laboral, las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada, más el viento moderado del este, los cuales producirán principalmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche, aumento de la nubosidad acompañada de aguaceros pudiendo ser moderado a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza, sobre todo en las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Elias Piña, Independencia, Barahona, Pedernales, Bahoruco, entre otras cercanas.

     Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

    Gran Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

      PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    DuarteIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.29/3119/21
    ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.23/2508/10
    PeraviaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3220/22
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3220/22
    La RomanaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    La VegaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.29/3116/18
    Monseñor NouelIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.29/3117/19
    San CristóbalIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21
    Monte CristiIncrementos nubosos con aguaceros aislados.31/3320/22
    AzuaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21
    San JuanIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3117/19
    BarahonaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21
    La AltagraciaIncrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3219/21

    Meteorólogos: Carla Morales/Ivanna Tiburcio.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados