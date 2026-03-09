Hoy las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada

Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Inicio de la semana laboral, las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada, más el viento moderado del este, los cuales producirán principalmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche, aumento de la nubosidad acompañada de aguaceros pudiendo ser moderado a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza, sobre todo en las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Elias Piña, Independencia, Barahona, Pedernales, Bahoruco, entre otras cercanas.

Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

Gran Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 30/32 18/20 Puerto Plata Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 18/20 Duarte Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 29/31 19/21 Constanza Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 23/25 08/10 Peravia Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 30/32 20/22 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 30/32 20/22 La Romana Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 18/20 La Vega Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 29/31 16/18 Monseñor Nouel Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 29/31 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. 30/32 18/20 Samaná Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 19/21 Monte Cristi Incrementos nubosos con aguaceros aislados. 31/33 20/22 Azua Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 19/21 San Juan Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 29/31 17/19 Barahona Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 19/21 La Altagracia Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 19/21

Meteorólogos: Carla Morales/Ivanna Tiburcio.