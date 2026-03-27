Hito Energético: Presidente inaugura hoy la Central Manzanillo Power Land en Montecristi

La planta no solo fortalece la capacidad de generación actual, sino que ofrece una solución robusta ante el crecimiento de la demanda eléctrica en los próximos años

Este viernes, el presidente Luis Abinader encabeza el acto de inauguración de la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land, una obra estratégica ubicada en el municipio de Pepillo Salcedo, provincia Montecristi. El proyecto, desarrollado por la empresa Energía 2000, marca un antes y un después en la seguridad energética del país.

Capacidad de Generación: La planta aportará 414 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Esta cifra equivale a aproximadamente el 12% al 15% de la demanda nacional, lo que ayudará a estabilizar el suministro y reducir los apagones en todo el país.

La central opera con gas natural, lo que garantiza una producción de energía más limpia y sostenible, alineada con los objetivos de reducir la huella de carbono en la República Dominicana.

Con una inversión superior a los 1,750 millones de dólares (en conjunto con el proyecto energético de la zona), esta obra se convierte en el ancla del desarrollo de Montecristi, facilitando la creación de cientos de empleos directos e indirectos.

Un paso hacia el futuro

La puesta en marcha de Manzanillo Power Land, cuya construcción inició en diciembre de 2022, consolida a la Línea Noroeste como el nuevo polo energético del Caribe. La planta no solo fortalece la capacidad de generación actual, sino que ofrece una solución robusta ante el crecimiento de la demanda eléctrica en los próximos años.