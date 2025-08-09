Héctor Gómez honra la memoria del padre de David Ortiz

En una emotiva entrega del programa Con Los Famosos, el periodista deportivo Héctor Gómez rindió homenaje a la memoria del padre de David Ortiz, leyenda del béisbol dominicano. El tributo se dio tras conocerse el fallecimiento de Leo Ortiz, una figura muy respetada en el ámbito deportivo y en la vida del exjugador de Grandes Ligas.

Durante el programa transmitido por Color Visión, Gómez expresó palabras de consuelo y admiración hacia la familia Ortiz, destacando el papel fundamental que Leo Ortiz tuvo en la formación de David como atleta y como ser humano. “Fue un hombre íntegro, que sembró valores y pasión por el deporte en su hijo, y que deja una huella imborrable en la historia del béisbol dominicano”, comentó Gómez.

El homenaje incluyó imágenes, anécdotas y mensajes de solidaridad por parte de colegas y fanáticos, quienes reconocen el legado de una familia que ha dado tanto al país.