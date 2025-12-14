Hasta Jochy quedó sorprendido con la presentación del Mago Edwin

El Mago Edwin no vino a hacer magia, vino a jugar con la psicología de los jueces.

En esta ocación, entro en la mente, leyó y adivinó sus pensamientos. Mezcla psicología clínica, lectura corporal e intuición.

Su enfoque no se basa solo en trucos, sino en experiencias mentales, donde la sugestión, la intuición y la emoción se convierten en protagonistas.

Sus ideas nacen mientras está fregando en su casa y es ahí donde desarrolla esos actos que conectan con la realidad, su magia se siente humana, cercana y con propósito.

Eso lo convirtió en SEMIFINALISTA.