    Hasta Jochy quedó sorprendido con la presentación del Mago Edwin

    Dominicana's Got Talent
    El Mago Edwin no vino a hacer magia, vino a jugar con la psicología de los jueces.

    En esta ocación, entro en la mente, leyó y adivinó sus pensamientos. Mezcla psicología clínica, lectura corporal e intuición.

    Su enfoque no se basa solo en trucos, sino en experiencias mentales, donde la sugestión, la intuición y la emoción se convierten en protagonistas.

    Sus ideas nacen mientras está fregando en su casa y es ahí donde desarrolla esos actos que conectan con la realidad, su magia se siente humana, cercana y con propósito.

    Eso lo convirtió en SEMIFINALISTA.

