«Gobernadora del Tercer Mundo» | Panorama Semanal

El programa busca provocar un pensamiento crítico sobre cómo los líderes y la sociedad enfrentan problemas estructurales

«Gobernadora del Tercer Mundo», presenta un análisis filosófico y sociológico, conducido por Domingo Páez, el Dr. Héctor Guerrero y el Dr. Ricardo Nieves, sobre las recientes declaraciones de una gobernadora provincial en el país.

Los especialistas analizan las declaraciones de la gobernadora, quien solicitó a la policía reducir los puntos de droga para mantener la tranquilidad en su provincia. Los panelistas critican la reacción superficial de otros comunicadores y proponen observar el fenómeno desde la fenomenología y el pragmatismo.

Argumentan que, dado que el consumo y venta de sustancias es un problema global que no se ha erradicado en ninguna parte, el enfoque de la gobernadora se interpreta como un pragmatismo necesario en sociedades tercermundistas, cuestionando el «imperativo categórico» cantiano como una utopía inalcanzable en la práctica.

Se discute cómo los puntos de droga, junto con elementos como los colmados y las bancas de apuestas, funcionan como parte de la dinámica social y económica en los barrios dominicanos.

Los panelistas denuncian una «doble moral sistémica» en la sociedad y la clase política, donde se prefiere condenar el narcotráfico en el discurso público pero no estudiar su impacto real ni su incidencia en la economía local.

El Dr. Guerrero expone su perspectiva médica, sugiriendo que la prohibición absoluta ha fallado y aboga por modelos de control y regulación, comparándolo con la realidad de ciudades como Ámsterdam.

En conclusión, el programa busca provocar un pensamiento crítico sobre cómo los líderes y la sociedad enfrentan problemas estructurales, superando la reacción inmediata y superficial ante declaraciones controvertidas.